Спортсменка из Лобни выиграла всероссийские соревнования по боксу

4 марта воспитанница клуба единоборств «Храбрый мальчик» Елизавета Рябова стала победительницей «Кубка героев» на призы «Спартака» в Одинцовском районе. Она завершила все бои досрочно, одолев соперниц из Московской и Вологодской областей.

В турнире участвовали более 250 спортсменов из 33 регионов страны. Спортсменка из Лобни победила призерку Московской области 2026 года и чемпионку Вологодской области 2026 года. Благодаря этому успеху спортсменка получила путевку на Первенство России, которое состоится в апреле в Чехове.

«Поздравляем Лизу и ее тренера Антона Сергеевича Пивкина с уверенным ростом мастерства! Гордимся нашими спортсменами», — отметили в клубе единоборств.

Клуб «Храбрый мальчик» работает в Лобне на улице Калинина, 5. Там проходят тренировки по боксу, кикбоксингу, дзюдо, самбо, кросс-фиту и смешанным единоборствам. Воспитанники клуба регулярно занимают призовые места на соревнованиях разного уровня.