Спортсменка из Лобни выиграла чемпионат Европы по карате среди юниоров

Каратистка Вероника Гашникова стала победительницей Чемпионата Европы в категории юниорки 16-17 лет. Турнир проходил 8 февраля на Кипре, в городе Лимассол.

Спортсменка продемонстрировала выдающийся результат, выиграв все свои поединки. Общий счет ее побед в этом турнире составил 30-0.

В финальном бою Вероника поставила эффектную точку — бросила соперницу с помощью красивого и сложного приема «урамаваши» (бросок через спину с захватом руки на плечо).

Победа в соревнованиях европейского уровня — закономерный результат трудолюбия, целеустремленности и отличной подготовки. Спортсменка тренируется в лобненском клубе «Мастер» под руководством Дениса Дубинина.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают спортивные секции по различным направлениям, а в данный момент завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.