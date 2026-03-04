Спортсменка из Лобни вошла в состав сборной России по дзюдо

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Дзюдоистка из Лобни Лейла Алекберова завоевала бронзу на Первенстве России и вошла в сборную. Воспитанница лобненской Федерации дзюдо и самбо Лейла Алекберова заняла третье место на Первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходит в Ханты-Мансийске.

В престижных соревнованиях участвуют более 800 спортсменов из 73 регионов страны.

4 марта в результате напряженной борьбы лобненская дзюдоистка под руководством наставника Геворга Мосесьяна показала высокий уровень подготовки и вошла в состав сборной России.

«Это поистине большое достижение, которое открывает перед тобой двери на Первенство Европы. Мы гордимся твоим упорством, талантом и целеустремленностью», — отметили в федерации.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта: работают секции по различным направлениям, ведется строительство новых объектов. В данный момент завершается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.