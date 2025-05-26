Спортсменка из Лобни стала призером всероссийского полумарафона

Первый российский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» проводится с 2020 года и объединяет бегунов из всех регионов России. В соревнованиях участвовала лобненская спортсменка Юлиана Киселева.

Легкоатлетка из Лобни выступала в возрастной группе 14–17 лет, где соревновались 150 спортсменок. Юлиана Киселева преодолела километровую дистанцию за 3 минуты 22 секунды, несмотря на падение, и стала бронзовым призером полумарафона.

Юлиана тренируется в секции легкой атлетики Центра физической культуры и спорта под руководством наставника Светланы Чижовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.