Спортсменка из Лобни стала призером областного теннисного турнира

Первенство Московской области по большому теннису проходило с 9 по 15 марта в Мытищах. Соревнования собрали несколько десятков сильнейших теннисисток региона в возрасте до 13 лет.

На турнире высокий результат показала спортсменка из Лобни, ученица пятого класса школы № 8 Милана Сабирова. Она уверенно провела несколько матчей, обыграв соперниц из Мытищ, Раменского и Королева, и завоевала бронзовую награду.

12-летняя Милана Сабирова, по данным рейтинга Российского теннисного тура, в своей возрастной категории входит в число ведущих теннисисток Московской области, занимая 21-е место.

Развитию спорта и созданию условий для занятий физической культурой в Лобне уделяют особое внимание. В городском округе работают 18 бесплатных спортивных секций на базе муниципальных учреждений.