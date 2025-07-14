Спортсменка из Лобни стала призером международных соревнований по дзюдо

Дзюдоистка Эльвида Гурьева из Лобни приняла участие в Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Она стала бронзовым призером турнира.

Состязания прошли в июле в венгерском городе Пакше. Участниками стали около 500 спортсменов из более чем 40 стран мира.

Спортсменка из Лобни заняла третье место. Далее она продемонстрирует свои навыки на первенстве Европы в Словакии и первенстве мира в Перу.

«Этот результат представляет собой значимый вклад в развитие отечественного дзюдо и заслуживает высокой оценки. Выдающиеся спортивные достижения Эльвиды Гурьевой являются ярким примером профессионализма, упорного труда и настойчивости», — прокомментировали в Федерации дзюдо и самбо Лобни.

Отметим, что в Центральном парке Лобни 19 июля пройдет открытая тренировка по дзюдо. Ее проведет Эльвида Гурьева. Посетить мероприятие могут все желающие.