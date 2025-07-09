Спортсменка из Лобни стала призером международного турнира по карате

Ученица школы №10 из городского округа Лобня Вероника Гашникова добилась значительного успеха на международных каратэ-соревнованиях, прошедших в Хорватии. Спортсменка завоевала серебряную медаль и благодаря набранным очкам вошла в число десяти лучших каратисток мира в своей возрастной группе.

В рейтинге Всемирной федерации каратэ (WKF) Вероника заняла высокое место среди 355 участниц категории 16-17 лет с весом до 53 килограммов. Тренеры отмечают, что такой результат стал закономерным итогом длительных тренировок и целеустремленной работы.

Стоит отметить, что в Лобне большое внимание уделяется развитию спорта, и каратэ пользуется особой популярностью среди жителей муниципалитета.

WKF (World Karate Federation) — это международная организация, признанная Международным олимпийским комитетом как главный орган, курирующий развитие каратэ во всем мире.