Спортсменка из Лобни стала призером международного турнира по карате

Международные соревнования по карате Bishkek open проходили в столице Киргизии с 22 по 27 февраля. Высокий результат показала на турнире лобненская спортсменка Анастасия Галко

Турнир Bishkek Open стал ярким событием, объединившим лучших мастеров карате и продемонстрировавшим высокий уровень подготовки спортсменов из разных стран. В напряженной борьбе воспитанница «Школы карате кобудо тацудзин» завоевала бронзовую награду.

Ранее воспитанники «Школы каратэ кобудо тацудзин» из Лобни блестяще выступили на турнирах патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Спортсмены выиграли 24 золотые, девять серебряных и 15 бронзовых медалей.

«Школа карате кобудо тацудзин была основана в 2008 году Вениамином Гармаевым. Сегодня в ней обучаются более 500 человек разного возраста. Воспитанники занимаются традиционным японским карате сито-рю, спортивным направлением карате WKF, а также окинавским кобудо.