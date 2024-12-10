Спортсменка из Лобни победила на международном турнире по карате

Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова завоевала золото на турнире в Венеции. Это был один из крупнейших соревнований года по олимпийскому карате.

Молодежная лига «WKF Youth League Venice 2024» собрала более четырех тысяч участников из пятидесяти стран. На этом престижном турнире, в котором в каждой категории соревновалось до девяноста шести спортсменов, Вероника показала невероятный результат. Представляя клуб «Мастер», она одержала семь побед подряд и стала чемпионкой в категории кумитэ среди девушек шестнадцати-семнадцати лет, вес до пятидесяти трех килограммов.

Организаторы соревнований отметили высокий уровень подготовки лобненской спортсменки и пожелали ей дальнейших успехов.

Развитие спорта — одно из приоритетных направлений для Лобни. В округе работают восемнадцать бесплатных секций и активно строится современная спортивная инфраструктура, чтобы каждый мог достичь своих высот.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».