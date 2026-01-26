Спортсменка из Лобни стала победительницей Кубка Африки по дзюдо

Российская сборная по дзюдо выступила на открытом Кубке Африки, который прошел 24–25 января в Марокко. В турнире приняли участие более 380 атлетов из 48 стран.

Российские спортсмены показали отличные результаты и заняли первое место в медальном зачете. Они завоевали 8 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

Спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева одержала победу в весовой категории до 57 килограммов.



«Мы гордимся Эльвидой и всей нашей командой. Это результат многолетней работы и поддержки тренеров», — отметили в лобненской Федерации дзюдо и самбо.

Эльвида Гурьева — мастер спорта, она занимается дзюдо более 15 лет. Свою карьеру начинала в лобненской спортивной школе «Академия спорта».