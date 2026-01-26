Спортсменка из Лобни стала бронзовым призером первенства ЦФО по тхэквондо

Воспитанница лобненского клуба «Центр-Восток» Софья Филипова стала бронзовым призером Первенства ЦФО по тхэквондо среди юниоров 15-17 лет. Соревнования собрали в Липецке более 280 спортсменов из 12 регионов центральной России.

В упорной борьбе, проходившей 23–24 января на пяти коврах, лобненская спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и вошла в число призеров. «В итоге у нашего клуба четыре путевки на Первенство России, которое пройдет 7–13 февраля в Рязани. На нем определится состав спортсменов на Первенство Мира в Узбекистане и кандидатов на участие в Юношеских Олимпийских играх», — подчеркнули в клубе «Центр-Восток», поздравив Софью и ее наставника.

Это не первая победа клуба в январе: ранее тхэквондист Дени Сатуев завоевал золотую медаль на престижном «Кубке Президента Союза тхэквондо России». Успехи воспитанников подтверждают высокий уровень подготовки в лобненском спортивном клубе.