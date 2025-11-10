Спортсмены из Лобни победили в областном турнире по фехтованию

Областной турнир по фехтованию на шпагах прошел в Дубне 8–9 ноября. Его посвятили памяти мастера спорта международного класса Евгении Скопцовой, которая погибла во время теракта на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. В мероприятии приняли участие тренеры-преподаватели Ольга Миляева и Денис Сидоров из Лобни, которые стали победителями в своих категориях.

Тренеры школы «Академия спорта» Ольга Миляева и Денис Сидоров заняли первые места, продемонстрировав высочайшее мастерство, технику и силу духа. По словам представителе школы, их результат говорит о высоком уровне подготовки спортсменов в Лобне.

Отметим, в муниципалитете уделяют внимание развитию спортивной инфраструктуры. В городе работают бюджетные и платные секции, а фехтование стало одним из самых популярных направлений.