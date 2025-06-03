Спортсменка из Лобни победила на международном турнире по боксу

С 26 по 30 мая в Минске прошел международный боксерский турнир «MINSK OPEN», посвященный памяти Владимира Ботвинника. В соревнованиях участвовали юные боксеры до 16 лет из России, Белоруссии, Бельгии, Казахстана и Узбекистана.

В ходе турнира спортсменка из Лобни Елизавета Рябова одержала три уверенные победы подряд и стала чемпионкой. Кроме того, она выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Подготовкой Елизаветы занимался тренер лобненского клуба единоборств «Храбрый мальчик» Антон Пивкин. Антон Сергеевич — выпускник Рязанского педагогического университета имени Есенина и победитель первого открытого турнира на Кубок главы города Лобня по ММА.

Отметим, что в Лобне большое внимание уделяется физическому развитию молодежи: здесь работают как бесплатные, так и платные спортивные секции по разным направлениям. Кроме того, в муниципалитете ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, которое планируется завершить к концу 2025 года.