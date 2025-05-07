Спортсменка из Королева выиграла золото на международном турнире по боксу

С 30 апреля по 4 мая в сербском городе Врбас прошел IX Международный турнир по боксу «Juniors Nations Cup». Спортсменка из Московской области Ксения Вишневская выиграла на соревнованиях золотую медаль.

Ученица спортивной школы олимпийского резерва из Королева выступала в весовой категории 48 килограммов. В полуфинале она заняла первое место в связи с неявкой соперницы. В финальном бою Ксения Вишневская одержала победу над Дарьей Гавриной.

Сборная России заняла на соревнованиях первое общекомандное место.

Турнир собрал 65 спортсменов из 10 стран мира, в том числе из Казахстана, Румынии, Сербии, Македонии и Чехии.