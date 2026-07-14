Спортсменка из Королева впервые представила свои кулинарные шедевры на конкурсе

Сегодня в арт-отеле Пушкино в рамках проекта «Хозяюшка-Рукодельница» состоялась необычная кулинарная презентация. Свои блюда представила Наталья Исрафилова — спортсменка с ограниченными возможностями здоровья из Королева.

Наталья — профессиональная спортсменка, она входит в сборную Московской области по бадминтону на колясках. Сейчас она осваивает новый вид спорта — керлинг, и уже тренируется под руководством нового наставника. В Пушкино она приехала вместе с дочкой, которая стала ее главным помощником на кухне.

Для жюри Наталья приготовила три блюда. В главном меню был том-ям с креветками, который она приготовила с особым авторским акцентом. Также были представлены блинчики с сыром и чесноком в лаваше — сытное и ароматное угощение. А в жаркий летний день настоящим спасением для судей стал клубничный охлажденный фреш.

Наталья призналась, что участие в конкурсе — новый для нее опыт, но она с радостью приняла вызов. Теперь она вместе с другими участницами ждет решения жюри, а зрители и гости уже отмечают: у Королева есть все шансы на победу.