Спортсменка из Королева победила на международном турнире по боксу

В Баку с 11 по 15 апреля прошел международный турнир по боксу «Великий шелковый путь». Победительницей стала спортсменка из Королева Ангелина Витова.

Жительница Подмосковья выступила в весовой категории 70 килограммов. В полуфинале Ангелина Витова одержала победу над соперницей из Казахстана Азизой Иссиной.

В финале спортсменка встретилась с представительницей Нигерии Патрисией Мбата и вновь стала лучшей.

Турнир в Баку собрал более 120 боксеров из Азербайджана, России, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории, Кыргызстана, Казахстана и Нигерии. Они соревновались в 13 весовых категориях.