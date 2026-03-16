Спортсменка из Коломны выиграла серебро на чемпионате России по шорт-треку

С 13 по 15 марта года в конькобежном центре «Коломна» прошел чемпионат России по шорт-треку среди мужчин и женщин. Подмосковная спортсменка Елена Серегина выиграла на соревнованиях серебряную медаль.

Участница из Коломны победила во время промежуточных забегах на дистанциях 500 и тысяча метров. По итогам классификации многоборья среди женщин Елена Серегина набрала 70 очков и заняла второе место. Первую и вторую ступени пьедестала заняли спортсменки из Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие свыше 80 конькобежцев из России и Белоруссии.

Состязания провели по государственной программе «Спорт России».