Спортсменка из Коломны выиграла 2 медали Российско-китайских молодежных игр

IV Российско-китайские зимние молодежные игры проходили в Южно-Сахалинске. Фаиля Аймалетдинова, выступавшая за сборную России в шорт-треке, дважды поднялась на пьедестал почета.

Более 220 молодых спортсменов представляли национальные сборные России и Китая. Они соревновались в девяти дисциплинах: фигурном катании и лыжных гонках, сноуборде и фристайле, горных лыжах и керлинге, лыжном двоеборье, шорт-треке и прыжках с трамплина. Талисманами соревнований стали бурый медведь и панда.

Воспитанница регионального центра олимпийского резерва и коломенской СШОР по конькобежному спорту «Комета» Фаиля Аймалетдинова стала серебряным призером на дистанции 1000 метров в шорт-треке. Результат спортсменки из Коломны составил одну минуту и 32,175 секунды. Золотую и бронзовую медали выиграли китайские конькобежки.

Фаиля Аймалетдинова также завоевала серебряную награду в эстафете на 3000 метров среди юниорок вместе с Марией Трухановой, Анной Овчинниковой и Викторией Чумбаевой. В эстафете победила другая российская команда, а бронзу получили представительницы Китая.