Спортсменка из Коломны стала бронзовым призером Кубка мира по самбо

Студентка университета Коломны заняла третье место на финальном Кубке мира по самбо в Кыргызстане. Всего в соревнованиях участвовали 270 спортсменов.

Нина Сердюк из Коломны учится на факультете физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета. На финальном этапе Кубка мира по самбо девушка заняла третье место в категории «боевое самбо» в весовой категории до 59 килограммов.

В четвертьфинале спортсменка поборола соперницу из Казахстана, но после уступила самбистке из Узбекистана. Ранее Нина становилась серебряным призером летней Универсиады-2024.

Всего в Кубке мира поучаствовали более 270 спортсменов из 14 государств. Россию представляли 50 самбистов. Они привезли 38 медалей.

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