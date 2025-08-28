Спортсменка из Истры завоевала золото на первенстве России по туризму

В Алтайском крае завершилось первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В упорной борьбе среди 23 регионов страны сборная Московской области в составе девушек 14-15 лет вновь доказала свое превосходство, завоевав золотые медали на длинной групповой дистанции, в том числе и Елизавета Огрызкова из Истры.

Для Лизы эта победа стала уже второй в карьере на первенствах России такого уровня. Соревнования проходили в крайне сложных условиях: суровый горно-таежный ландшафт и непростое ориентирование. Лиза уверенно вела команду по маршруту.

«Девушки отлично справились, выполнив все, к чему готовились почти год», — отметил тренер команды Алексей Огрызков.

Ключевым фактором успеха стала слаженная работа всей команды спортсменок и тренеров Московской области. Их начали готовить к соревнованиям еще с сентября прошлого года специалисты из Истры, Щелкова и Ногинска. Тренировки проходили на базе и во время соревнований, основной площадкой которых стал муниципальный округ Истра.