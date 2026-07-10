Спортсменка из Истры выиграла серебро Спартакиады учащихся по прыжкам на батуте

Спортсменка из Подмосковья Дарья Коваленко стала серебряным призером финального этапа XIII летней Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте. Соревнования проходили с 7 по 10 июля в Комсомольске-на-Амуре.

Представительница Истры успешно выступила в дисциплине «индивидуальные прыжки», завоевав второе место.

Турнир проходил в несколько этапов: сначала участники преодолели две квалификации, после чего сильнейшие спортсмены разыграли награды в финалах индивидуальных и синхронных прыжков, а также в соревнованиях на акробатической дорожке и двойном минитрампе.

В финальном этапе Спартакиады приняли участие 80 юных спортсменов, представлявших 23 региона страны.

Турнир считается одним из ключевых соревнований для подготовки перспективных спортсменов и формирования спортивного резерва России. Состязания провели в рамках реализации государственной программы «Спорт России».