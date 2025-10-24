Спортсменка из Истры победила на первенстве России по прыжкам на батуте

Полина Мещерякова из Истры одержала победу на первенстве России по прыжкам на батуте, проходившем в Новом Уренгое. В финале соревнований она показала безупречное выступление, опередив соперниц на два балла.

С 13 по 19 октября в Новом Уренгое состоялось Первенство России по прыжкам на батуте, в котором участвовали 414 спортсменов из 39 регионов страны. Истринская спортсменка Полина Мещерякова завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете, выступая за сборную Московской области. Ее результат в финале превысил результаты ближайших соперниц на два балла, что в сложнокоординационном виде спорта свидетельствует о высоком уровне подготовки.

Полина начала свой путь в батутном центре «Лето» в Истре под руководством тренера Максима Куянова. Позже ее заметили и пригласили в систему спорта высших достижений и вошла в состав сборной Московской области. Сейчас она тренируется под руководством Владислава Бутакова и Марины Гордеевой.