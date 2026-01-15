Спортсменка из Истры победила на областном первенстве по тхэквондо

В деревне Хлюпино Одинцовского городского округа, в спортивном комплексе «Арион», завершилось первенство Московской области по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет — ключевой региональный отбор, определивший состав сборной на всероссийский этап. На соревнованиях успешно выступила воспитанница спортивного клуба «Истра-ТКД» Софья Филиппова.

Пройдя через серию сложных противостояний, Софья провела два ключевых поединка, в которых уверенно одержала победу. Эта блестящая серия принесла ей не только золотую медаль первенства Московской области, но и главный трофей — право представлять регион на первенстве России.

«Мы шли к этому результату планомерно. Софья показала характер и отличную подготовку. Победа в области — это важный шаг, но впереди ждет более серьезное испытание. Настрой только на борьбу», — отметил тренер спортсменки Юрий Бескороваев.

Теперь Софью Филиппову и ее тренера ждет подготовка к первенству России, которое пройдет с 3 по 9 февраля в Рязани.