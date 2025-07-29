Спортсменка из Истры победила на международном заплыве

Ольга Капущова из Истры вместе с сокомандниками покорила на открытой воде Волгу и Оку на чемпионате X-waters Volga 2025. Всего в заплыве приняли участие три тысячи человек.

Ольга преодолела дистанцию два километра и заняла второе место в своей возрастной группе. Также Андрей Заюков отлично показал себя на одном и двух километрах, а Сергей Ефимов проплыл километр.

«В этом году событие стало по-настоящему грандиозным — крупнейший заплыв в России и СНГ собрал участников из разных спортивных школ страны. Перед стартом — яркий парад команд, который длился почти час. А потом — заплыв в акватории Волги и Оки! Помимо самого заплыва, гостей ждала насыщенная программа: концерт на сцене, масштабная экспозиция от партнеров с активностями и, конечно, буря эмоций!» — рассказал Сергей Ефимов.

А участник из Истры Юрий Быковский проплыл самую большую дистанцию — пять километров. Для пловцов это оказались не первые заплывы на чемпионатах X-waters. И они, как и всегда показали на что способны.