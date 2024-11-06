Спортсменка из Химок завоевала бронзу на чемпионате Европы по шашкам

Участница спортивного клуба «Благо» в Химках Римма Ястребова заняла третье место на чемпионате Европы по шашкам. Боролись за первенство спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Участники турнира собрались в городе Кемер в Турции. Всего на соревнования приехали свыше 50 спортсменов из России, Польши, Турции, Израиля, Азербайджана и Молдавии.

Состязания проходили среди юниоров и взрослых спортсменов в двух зачетах: быстрой и классической партии. Римма заслужила бронзовую медаль среди женщин в классической игре.

Несмотря на особенности здоровья, Римма уже много лет ищет себя в спорте. Больше всего ей полюбись шашки. Она стала участницей сборной Подмосковья и России.

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