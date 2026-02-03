Спортсменка из Химок выиграла серебро на первенстве мира по теннису в Австралии

Первенство мира по теннису проходит в Мельбурне с 25 января по 2 февраля. Подмосковная спортсменка Екатерина Тупицына выиграла на соревнованиях серебро.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что теннисистка представила центр олимпийских видов спорта и академию Александра Островского в Химках.

Она продемонстрировала высокие результаты в одиночном разряде среди юниорок и заняла вторую ступень пьедестала.

Игра длилась более полутора часов. Екатерина Тупицына выполнила навылет одну подачу, а также смогла реализовать четыре брейк-поинта из десяти. Первое место заняла участница из Франции.

В полуфинале подмосковная спортсменка обошла соперницу из США.