Спортсменка из Химок выиграла серебро на международном турнире по фехтованию
Подмосковная фехтовальщица Анна Соловьева завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин. Соревнования проходили в Сингапуре с 7 по 13 октября.
Спортсменка представляла Центр фехтования Ильгара Мамедова в Химках.
В полуфинальном поединке она одержала победу над сингапурской рапиристкой Амитой Бертье –участницей двух Олимпийских игр.
В решающем поединке за золотую медаль Анна Соловьева встретилась с другой российской фехтовальщицей Владиславой Пенюшкиной и выбрала серебро, уступив ей.
В общей сложности в соревнованиях приняли участие 53 рапиристки из разных стран.
