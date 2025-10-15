Спортсменка из Химок выиграла серебро на международном турнире по фехтованию

Подмосковная фехтовальщица Анна Соловьева завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин. Соревнования проходили в Сингапуре с 7 по 13 октября.

Спортсменка представляла Центр фехтования Ильгара Мамедова в Химках.

В полуфинальном поединке она одержала победу над сингапурской рапиристкой Амитой Бертье –участницей двух Олимпийских игр.

В решающем поединке за золотую медаль Анна Соловьева встретилась с другой российской фехтовальщицей Владиславой Пенюшкиной и выбрала серебро, уступив ей.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 53 рапиристки из разных стран.