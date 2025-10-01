Спортсменка из Химок стала серебряным призером всероссийского турнира по карате

Турнир по карате киокусинкай «Храброе сердце» собрал в Москве более двухсот спортсменов из разных регионов страны. Второе место в своей возрастной категории заняла представительница спортивной школы «Химки».

На соревнованиях, которые являются традиционными, свои силы испытали каратисты в возрасте от шести до 35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ростовской и Калининградской областей.

Химкинский округ на этих состязаниях представляли воспитанники местной спортивной школы, которых подготовил тренер Артур Бабаев. Юлианна Убушиева стала серебряным призером в своей категории.

Стоит отметить, что киокусинкай, основателем которого является Масутацу Ояма, считается одним из наиболее сложных и зрелищных видов карате. Отличительная черта стиля — проведение поединков без какого-либо защитного снаряжения.