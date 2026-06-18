Спортсменка из Химок стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию

В первый день турнира двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян стала серебряным призером в личном турнире саблисток. Спортсменка без потерь преодолела групповой этап.

В плей-офф она обыграла Юлику Функе (Германия), соотечественницу Алину Михайлову, а также Йоану Илиеву (Болгария), занимающую вторую строчку мирового рейтинга. В полуфинале спортсменка взяла верх над француженкой Тоскан Тори. В финале чемпионата Европы Яна Егорян стала второй, уступив Лусии Мартин-Португес (Испания) с минимальным разрывом — 15:13.

«Серебро чемпионата Европы — это серьезный результат. Яна Егорян подтвердила свой класс: уверенно прошла группу, обыграла сильных соперниц и уступила только в финале с минимальным счетом. Мы верим, что это не последняя медаль. Химки гордятся нашей спортсменкой», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Эта медаль стала для Егорян первой на европейских первенствах с 2019 года. Всего в ее коллекции уже 11 наград континентальных чемпионатов: семь золотых, две серебряные и две бронзовые, помимо двух олимпийских титулов и трех побед на мировых первенствах.