Спортсменка из Химок стала призером Российско-Китайских молодежных летних игр

Спортсменка из Химок Есения Широкова стала серебряным призером командного турнира по настольному теннису на X Российско-Китайских молодежных летних играх. В составе сборной России она помогла национальной команде подняться на вторую ступень пьедестала.

Воспитанница Училища олимпийского резерва № 3 из Химок вновь подтвердила высокий уровень подготовки подмосковных спортсменов. Семнадцатилетняя Есения Широкова, имеющая звание мастера спорта России по настольному теннису, вошла в состав российской сборной и успешно выступила на международных соревнованиях. Командный турнир собрал сильнейших молодых спортсменов двух стран, а борьба за награды проходила в напряженной и конкурентной атмосфере.

Серебряная медаль стала результатом многолетней подготовки, регулярных тренировок и упорной работы спортсменки. Успех химчанки внес вклад не только в итоговый результат сборной России, но и в спортивную копилку Московской области. Выступление Есении стало еще одним подтверждением того, что региональная система подготовки спортсменов позволяет добиваться высоких результатов на крупных международных стартах.

«Химкинские спортсмены достойно представили Московскую область на соревнованиях. Поздравляю Есению Широкову и всю команду с отличным результатом. Так держать!» — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

На X Российско-Китайских молодежных летних играх в составе сборной России выступили 14 представителей Московской области. Спортсмены региона завоевали награды в боксе, баскетболе, бадминтоне, ушу, спортивной борьбе и самбо. В активе подмосковной команды оказались золотые медали в боксе и баскетболе, а также серебряные награды в бадминтоне, ушу и настольном теннисе.