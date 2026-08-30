Спортсменка из Химок стала призером Открытого чемпионата США

Теннисистка из Химок Мирра Андреева в паре с Андреем Рублевым завоевала бронзовые медали Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде. Российский дуэт уверенно прошел несколько стадий турнира, уступив только будущим победителям соревнований.

На пути к пьедесталу Андреева и Рублев одержали победу в четвертьфинале над еще одной представительницей Химок Дианой Шнайдер и норвежцем Каспером Руудом. В полуфинале российские спортсмены встретились с чешской парой Каролина Мухова и Якуб Меншик, которая впоследствии стала победителем турнира.

«Химки по праву могут гордиться своими талантами — такие достижения вдохновляют молодежь и показывают, каких высот можно добиться благодаря упорству и труду», — отметил депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Бронза US Open стала еще одним значимым достижением в спортивной карьере Мирры Андреевой. В Химках отметили, что успехи спортсменки являются примером для молодых атлетов и подтверждают высокий уровень подготовки представителей округа.