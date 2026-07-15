Спортсменка из Химок стала призером этапа Кубка России по пулевой стрельбе

Софья Никулина, представляющая спортивную школу олимпийского резерва в Химках и областной Центр олимпийских видов спорта, стала победительницей этапа Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в рамках государственной программы «Спорт России».

Химкинская спортсменка Софья Никулина успешно выступила на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. В дуэте с Антоном Аристарховым она завоевала золотую медаль в смешанной паре в упражнении «пневматический пистолет». В финале сборная Московской области опередила команду «Москва-3», бронзовые награды разделили «Санкт-Петербург-1» и «Москва-1».

«Гордимся нашей химкинской спортсменкой и ее вкладом в копилку наград Московской области. Такие победы вдохновляют молодежь и подтверждают высокий уровень подготовки в нашей спортивной школе», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Ранее на этих же соревнованиях Софья завоевала серебряную медаль в личном зачете в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров» среди женщин.