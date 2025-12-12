Спортсменка из Химок стала победительницей чемпионата России по боксу

Людмила Воронцова из Химок триумфально победила на чемпионате России по боксу. Она стала первой в своей весовой категории, обеспечив сборной Московской области седьмую медаль турнира.

Она уверенно переиграла мощную соперницу — Карину Тазабекову из Санкт-Петербурга — в категории до 57 килограммов. Тазабекова является титулованной спортсменкой: серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый медалист Боливарианских игр АЛЬБА и четырехкратная чемпионка России.

Людмила Воронцова показала блистательную технику и характер, одолев опытную оппонентку.

«Гештальт закрыт, в 2023 году у меня не получилось забрать золото. Конечно, это сидело у меня в голове. Все прошло в отличном настроении, соревнования — это всегда большой праздник. И здесь мы можем проявить все, что нарабатывали на тренировках», — рассказала спортсменка Людмила Воронцова.

Сборная Московской области вошла в число лидеров по итогам соревнований, которые собрали свыше 160 боксерш из 48 регионов.