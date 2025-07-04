Спортсменка из Химок стала двукратной чемпионкой России по легкой атлетике

Воспитанница физкультурно-спортивного клуба «Благо» успешно представила Химки на чемпионате России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями. Наталья Саинчина сразилась за первую ступень пьедестала с еще 199 спортсменами со всей страны.
Девушка соревновалась в составе сборной Московской области. Право на титул чемпионки России она отстояла в забеге на 400 метров. Помимо этого, Наталья установила личный рекорд на дистанции 200 метров и стала призером.
Легкой атлетикой спортсменка занимается уже несколько лет. Все это время девушка показывает стабильно высокий результат своих трудов.
«Поздравляю Наталью Саинчину с великолепным достижением. Ее упорство и талант служат примером для всех молодых спортсменов Химок. Желаю Наталье новых побед и больших успехов на спортивном пути», — сказала лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.
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