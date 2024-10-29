Спортсменка из Химок победила на областных соревнованиях по кэндо

Спортсмены городского округа Химки поборолись за медали чемпионата и первенства Московской области по боевому искусству фехтования на мечах — кэндо. Валерия Острикова поднялась на первую ступень пьедестала в женской категории соревнований.

Всего в состязаниях за титул чемпиона участвовало более 30 спортсменов из разных уголков Подмосковья. Турнир провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«В Химках активно развиваются различные виды спорта, благодаря поддержке главы округа Дмитрия Волошина. Каждый житель города сможет найти занятие по душе. Секции оснащены современным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными преподавателями», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Валерия Острикова удостоилась чести представить Московскую область в составе сборной на чемпионате и первенстве России по кэндо.

Отметим, кэндо — это современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах, главная цель которого сформировать твердый характер и закалить волю и тело спортсмена.

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