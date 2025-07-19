Спортсменка из Химок победила на первенстве Москвы по конной выездке

В первенстве Москвы по конной выездке приняли участие воспитанники спортивной школы «Пленарная» в Химках. В результате Нелли Голубкова стала победителем и призером соревнований.

Нелли завоевала медаль в нескольких маршрутах. Она стала обладателем командного приза среди детей. Ей также присудили серебряную медаль в личном призе.

Помимо этого, воспитанники спортивной школы «Пленарная» Юлия Королева и Анастасия Гущина выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

Отметим, спортивную школу «Пленарная» открыли в Химках в 2005 году. Воспитанники обучаются конкуру, троеборью и выездке. Они ежегодно участвуют в областных и всероссийских турнирах, завоевывая победы.