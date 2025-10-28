Спортсменка из Химок победила на международном турнире по настольному теннису

Международные соревнования по настольному теннису «WTT Youth Contender Dubai-2025» прошли в Дубае с 20 по 25 октября. Победительницей стала спортсменка из Подмосковья Есения Широкова.

Представительница региона, которая занимается в училище олимпийского резерва № 3 в Химках, выиграла золото в одиночном разряде среди теннисисток до 20 лет.

Кроме того, она завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде вместе со своим напарником из Бурятии Батором Раднаевым.

В общей сложности в составе национальной команды выступили 25 спортсменов. Участниками соревнований стали представили Египта, Бахрейна, Индии, Индонезии, Ирана, Катара, Казахстана, Кореи, Кении, Кувейта, Литвы, Хорватии, России, Сингапура, Саудовской Аравии и США.