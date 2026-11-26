Кристина Ясинская, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Химок, вместе со сборной России завоевала золото в командном первенстве Открытого Кубка Шанхайской организации сотрудничества по фехтованию на шпагах. В финальном поединке российские шпажистки уверенно обыграли команду Узбекистана со счетом 45:37.

Победа стала результатом высокой технической подготовки, слаженной командной работы и умения сохранять темп на протяжении всей встречи.

Путь Кристины наглядно показывает, как труд спортсмена соединяется с системной работой спортивной школы и мастерством наставника. Значимую роль в ее становлении сыграл тренер Владимир Белов. Его методический подход и постоянная поддержка стали важной частью общего успеха.

Победа на международном турнире — не только личное достижение спортсменки, но и вклад в спортивную репутацию Химок и стимул для юных спортсменов округа. Системная поддержка со стороны региона помогает развивать спортивную инфраструктуру и популяризировать активный образ жизни: при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках обновляют спортивные объекты, проводят турниры и фестивали разных уровней.