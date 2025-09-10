Спортсменка из Фрязина стала призером первенства РФ по спортивному ориентированию

Первенство России по спортивному ориентированию проходило во Владикавказе с 6 по 9 сентября. Варвара Миндрина из Фрязина показала на соревнованиях высокий результат, став бронзовым призером.

175 сильнейших спортсменов из разных регионов России боролись за награды в индивидуальных и командных дисциплинах.

Воспитанница фрязинской спортивной школы «Олимп» Варвара Миндрина выступала в составе сборной Московской области и завоевала бронзовую медаль в составе эстафетной команды в группе девушек в возрасте до 19 лет.

Результат спортсменки из Фрязина стал свидетельством высокого уровня подготовки и качественной работы тренерского штаба спортивной школы.

Администрация городского округа поздравила Варвару Миндрину и всю команду Московской области с успехом и пожелала новых побед на всероссийской и международной аренах.