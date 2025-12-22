Спортсменка из Фрязина стала чемпионкой России по многодневной лыжной гонке

В условиях экстремальных холодов, когда температура воздуха опустилась ниже отметки минус 23 градуса Цельсия, фрязинская спортсменка Ксения Евсикова доказала свое превосходство над соперниками и получила звание чемпионки России по многодневной лыжной гонке.

«Эти соревнования, прошедшие в Сургуте, собрали лучших представителей российского спорта, готовых бороться за престижный титул. Изначально организаторы планировали провести серию стартов, назначенных на 18 и 19 декабря, однако неблагоприятные погодные условия вынудили отменить дальнейшие этапы соревнований. Единственным шансом проявить себя для участников стала гонка, состоявшаяся ранее», — сообщили организаторы.

Именно в тот день Ксения показала лучший результат среди всех участниц. Спортсменка начала спортивную карьеру с занятий ориентированием под наставничеством тренера Романова. Сегодня же ей помогает достигать новых высот Олег Калинин.