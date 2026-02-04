Спортсменка из Электростали стала победительницей Кубка России по прыжкам в воду

С 30 января по 6 февраля в Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду. Награду высшей пробы получила спортсменка из Подмосковья Елизавета Кузина.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что представительница Электростали продемонстрировала лучший результат на соревнованиях среди женщин в прыжках с метрового трамплина.

Второе место заняла участница из Свердловской области, а третью ступень пьедестала — спортсменка из Санкт-Петербурга.

В соревнованиях, которые проводят в рамках федеральной программы «Спорт России», принимают участие свыше 150 спортсменов со всей страны.

В общей сложности пловцы разыграют 12 комплектов наград, как в индивидуальных прыжках, так и в синхронных.