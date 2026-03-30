Спортсменка из Егорьевска выступила на соревнованиях по настольному теннису

Егорьевская школа настольного тенниса в очередной раз подтвердила свой высокий уровень на межрегиональной арене. Воспитанница спортивной школы «Виктория» Полина Полуян выступила на «Взросло-юношеском турнире по настольному теннису», который прошел в Москве.

Соревнования объединили сотни сильнейших ракеток столицы и Подмосковья, превратившись в экзамен на мастерство и выдержку. Полина Полуян выступала в своей возрастной категории и с первых же сетов заявила о претензиях на лидерство.

«Продемонстрировав отличную технику, молниеносную реакцию и тактическую гибкость, спортсменка уверенно обошла конкуренток и поднялась на высшую ступень пьедестала почета, завоевав первое место. За успехом Полины стоит колоссальный труд и системная подготовка под руководством опытного наставника — тренера-преподавателя Ларисы Николаевны», — отметили организаторы.

Ранее Полина уже становилась чемпионкой на муниципальных соревнованиях, проходивших во Дворце спорта «Егорьевск».