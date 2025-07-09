Спортсменка из Егорьевска выиграла серебро на первенстве Европы по борьбе

В итальянском городе Каорле прошло первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсменка из Егорьевска Маргарита Салназарян выиграла на соревнованиях серебряную медаль.
В весовой категории до 65 килограммов Маргарита уверенно прошла серию поединков. Полуфинальная схватка с сербской спортсменкой Эмилией Яковлевич завершилась в пользу представительницы Подмосковья.
В решающем поединке россиянка уступила Бейзе Аккус из Турции.
Ранее два других представителя региона — Иван Соломин и Мингиян Горяев — стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе в своих весовых категориях.
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