Спортсменка из Егорьевска выиграла серебро на первенстве Европы по борьбе

​В итальянском городе Каорле прошло первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсменка из Егорьевска Маргарита Салназарян выиграла на соревнованиях серебряную медаль.

В весовой категории до 65 килограммов Маргарита уверенно прошла серию поединков. Полуфинальная схватка с сербской спортсменкой Эмилией Яковлевич завершилась в пользу представительницы Подмосковья.

В решающем поединке россиянка уступила Бейзе Аккус из Турции.

Ранее два других представителя региона — Иван Соломин и Мингиян Горяев — стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе в своих весовых категориях.