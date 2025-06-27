Спортсменка из Егорьевска выиграла серебро на чемпионате России по вольной борьбе

​В Москве с 24 по 28 июня проходит чемпионат России по вольной борьбе. Спортсменка из Егорьевска Алина Шевченко выиграла на соревнованиях серебряную медаль.

Представительница Подмосковья выступила в весовой категории до 68 килограммов.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что в полуфинале Алина Шевченко одолела Ани Махмудян из Рязанской области, а в решающем бою уступила сопернице из Красноярского края Ханум Велиевой.

​«Я должна была обязательно выигрывать, потому что мама нервничает, надо было побеждать. Она мне всегда говорит, чтобы я побеждала, и уходит куда-то, не смотрит мои схватки, волнуется. Поэтому всегда надо стремиться к золотой медали. Но тут, на чемпионате России, все девчонки очень сильные», — поделилась эмоциями жительница Егорьевска.

Турнир собрал более 500 спортсменов из разных уголков страны. По результатам соревнований создадут сборную, которая поедет на чемпионат мира в Хорватию в сентябре.