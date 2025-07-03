Спортсменка из Егорьевска победила на первенстве России по бадминтону

Софья Кислова выступила на первенстве России по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в спортивной школе «Лидер».

Софья завоевала звание победительницы в одиночном разряде. По словам тренера, ее техника, дисциплина, тактическое мышление и упорство позволили ей обойти всех соперниц и доказать, что она — лучшая бадминтонистка в своей категории. Кроме того, в парном разряде Софья Кислова и ее напарница завоевали серебряную медаль.

«От всей души поздравляем Софью и тренера-преподавателя по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре Даниила Перевезенцева с победой в соревнованиях. Эти победы — результат кропотливой работы, преданности спорту и невероятной веры в себя. Софья — пример для подражания и гордость Егорьевска», — сообщили в спортивной школе «Лидер».