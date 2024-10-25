Спортсменка из Егорьевска победила на первенстве мира по вольной борьбе

Воспитанницы спортивной школы завоевали несколько наград на международных соревнованиях. Алина Шевченко выиграла золотую медаль на первенстве мира по вольной борьбе среди юниорок.

На этом же турнире обладательницей бронзовой награды стала Маргарита Салназарян. Еще одну золотую медаль первенства России привезла в муниципалитет Лилиана Казьмина, выполнившая норматив мастера спорта.

Президент Федерации спортивной борьбы Подмосковья Армен Григорян вручил воспитанницам тренера Олега Чернова значки и удостоверения мастеров спорта России и международного класса. А глава округа Дмитрий Викулов наградил тренера и спортсменок денежными сертификатами.

Армен Григорян отметил, что такие результаты подтверждают высокий уровень развития женской вольной борьбы в Егорьевске. Заложенные Юрий Черновым традиции успешно продолжает его сын. «И в Подмосковье, и в России знают о его результатах, поэтому я уверен, что эти победные традиции будут продолжаться», — сказал глава федерации.

« Приятно, что у нас такие спортсменки. Надеюсь, юноши не будут отставать», — добавил Дмитрий Викулов.

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