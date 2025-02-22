Спортсменка из Дубны стала призером первенства Беларуси по фехтованию

Воспитанница спортивной школы «Дубна» Арина Тешева, представляющая кадетскую сборную России, завоевала бронзовую медаль на Открытом первенстве Беларуси по фехтованию среди юниоров. Соревнования проходят в Минске с 18 по 23 февраля и собирают сильнейших молодых фехтовальщиков до 18 лет.
Российская сборная показала выдающиеся результаты в индивидуальных соревнованиях по шпаге среди девушек. Все призовые места заняли спортсменки из России. В финале встретились представительницы Санкт-Петербурга: Ольга Тюкаева обыграла Веронику Загвоздину со счетом 15:11. Бронзовыми призерами стали Арина Тешева из Дубны и Варвара Кашина из Перми.
Церемонию награждения провели легендарный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Александр Романьков, а также председатель Белорусской республиканской Федерации фехтования Виталий Соколовский.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил Арину и ее тренеров с высокими достижениями и пожелал дальнейших успехов.
Ремонт в кардиологическом крыле терапевтического отделения завершился в больнице в Шатуре
Трамп назвал серьезную угрозу для США
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Четыре автомобиля застряли на трассе в Башкирии из-за метели
Решение Зеленского «наброситься» на Трампа сочли ошибкой
Коллектив МФЦ из Мытищ наградили за участие в благотворительном проекте
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте