Спортсменка из Домодедова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Спортсменка из Домодедова Юлия Чумгалакова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в сербском городе Ниш с 8 по 16 марта.

Как сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, спортсменка ранее одержала победу над соперницей из Северной Македонии и получила билет в 1/8 финала.

Позже на ринге состоялась ее встреча с участницей соревнований из Вьетнама, по итогам которой Юлия Чумгалакова прошла в четвертьфинал чемпионата мира.

«Бой прошел хорошо, как мы и запланировали. Слушала все подсказки тренера Альберта Шукуровича (Муталибова, главного тренера женской сборной России по боксу — прим.ред.)», — поделилась впечатлениями спортсменка.

Спортсменка планирует начать подготовку к следующим боям.