Спортсменка из Дмитровского округа стала чемпионкой России по тхэквондо

Чемпионат и первенство России по тхэквондо завершились в Краснодарском крае. Выдающийся результат показала юная спортсменка из Дмитровского округа Кристина Касьянова.

В турнире участвовали 1150 спортсменов из 39 регионов России. Кристина Касьянова завоевала золотую медаль в личном спарринге в возрастной категории 14-15 лет, а также бронзовую награду в командных соревнованиях.

Дмитровская спортсменка входит в состав сборной Московской области в составе Федерации тхэквондо ИТФ региона и тренируется в физкультурно-оздоровительном комплексе «Свобода» поселка Некрасовский.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что такое высокое достижение стала наградой за ежедневный труд, дисциплину и упорство. «Кристина продемонстрировала настоящий чемпионский характер — мастерство, стойкость и несгибаемую волю к победе», — подчеркнул руководитель муниципалитета.