Спортсменка из Дмитрова вошла в состав сборной Московской области по биатлону

Пресс-служба администрации городского округа Дмитров
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дмитров/МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» отделение «Центра зимних видов спорта»

Мирослава Алгизова из Дмитрова победила на региональных соревнованиях по биатлону. Теперь спортсменка вошла в сборную Московской области по этому виду спорта.

Соревнования по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет и 15-16 лет состоялись в «Центре развития физической культуры, спорта и отдыха». В них поучаствовали более 155 человек из Дмитрова, Пушкино, Краснознаменска, Островецка, Сергиева Посада, Протвино, Химок, Раменского и Богородского городских округов.

Спортсмены состязались в дисциплине «Кросс-спринт» с двумя огневыми рубежами. Мирослава Алгизова заняла второе место.

Кроме того, 106 спортсменов поучаствовали в первенстве Московской области по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет.

По итогам двух дней соревнований Мирослава Алгизова отобралась на первенство Центрального федерального округа и вошла в состав сборной Московской области.

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